Sorpreso a rubare nella stazione di servizio: nei guai 30enne L'uomo è stato bloccato dalla polizia a Nocera Inferiore. Potrebbe essere l'autore di altri furti

Sorpreso a rubare, nella notte di Natale, all'interno di una stazione di servizio in via Pretrarca a Nocera Inferiore, nei guai un trentenne di Castel San Giorgio.

Gli agenti di polizia lo hanno avvistato mentre cercava di fuggire e, in poco tempo, lo hanno fermato. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, l'uomo, dopo aver forzato la porta degli uffici dell’area di servizio, aveva scassinato la cassa, contenente pochi spiccioli. Il 30enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di furto. Potrebbe essere l’autore anche di altri furti (uno dei quali messo a segno nella stessa struttura di via Petrarca) compiuti nei giorni precedenti. Indagano le forze dell'ordine.