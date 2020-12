Tragedia a Natale: clochard trovato morto a Salerno Il ritrovamento oggi pomeriggio

Tragedia a Salerno nel giorno di Natale. Un clochard è stato ritrovato senza vita in un negozio del centro storico cittadino, nei pressi di "Largo Campo". A fare la drammatica scoperta, in serata, la proprietaria dell'attività commerciale che sembrerebbe avesse offerto, visto anche il periodo, un riparo all'uomo. Ancora da accertare le cause del decesso, indagano le forze dell’ordine.