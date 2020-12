Tragedia a Salerno: anziano cade nel vuoto dal quinto piano E' accaduto in via Scuola Eleatica a Pastena, si tratterebbe di un gesto volontario

Tragedia nel giorno di Santo Stefano a Salerno dove in mattinata ha perso la vita un anziano. L'uomo, da una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, è caduto nel vuoto dal quinto piano di un palazzo di via Scuola Eleatica, nel quartiere di Pastena. Il violento impatto non ha lasciato scampo all'anziano che è deceduto sul colpo, rendendo inutile anche l'intervento dei sanitari del 118. Nella zona orientale della città sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un gesto volontario.