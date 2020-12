Seduti in pizzeria la vigilia di Natale: multato il titolare Il report dei controlli antiCovid in provincia di Salerno nella settimana di Natale

Nella settimana di Natale, dal 21 al 27 dicembre, in provincia di Salerno sono state controllate oltre 7mila persone. Verifiche potenziate anche al fine di far rispettare le normative antiCovid. Delle 7321 persone controllate sono state 131 quelle sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. Controllati anche 4489 veicoli e 2434 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche sono anche stati sanzionati 37 titolari di locali per mancato rispetto delle normative anticovid e chiuse 10 attività.

In particolare, nel giorno della vigilia di Natale, tra le varie sanzioni elevate a gestori di locali, una di esse ha riguardato titolare di una pizzeria nella zona di Torrione-Pastena a Salerno al cui interno sono stati trovati alcuni clienti seduti al tavolo a pranzare; mentre sono stati sanzionati i gestori di alcuni bar per inosservanza della normativa in materia di Covid, dettata specificamente per gli esercizi pubblici e per l’Ordinanza del Sindaco di Salerno in materia di vendita di bevande. Nello stesso giorno, sono state sanzionate anche 35 persone in tutta la Provincia per mancanza dell’uso della mascherina o per la presenza fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

Nonostante le senzioni, dalla questura segnalano e sottolineano il comune senso di responsabilità manifestato dai cittadini. I controlli proseguiranno per tutta la durata delle festività di fine ed inizio anno e dell’epifania, al fine di garantire il generale rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa.