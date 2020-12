Angri, botti illegali: sequestrati 2.300 ordigni artigianali Arrestato un 58enne dalla Guardia di Finanza

Blitz della Guardia di Finanza ad Angri, arrestato un 58enne che custodiva 2.300 ordigni artigianali, senza la necessaria licenza del prefetto. L'uomo è finito ai domiciliari, rischia ora fino a tre anni di reclusione ed una multa fino a 100mila euro. Il 58enne, già noto per precedenti specifici, è stato individuato dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore. Pedinato dalle forze dell'ordine ha condotto i militari al proprio nascondiglio. All'interno di un deposito ricavato su un terreno di proprietà, è stato trovato un piccolo arsenale. Il 58enne è stato bloccato dai finanzieri all'uscita dal deposito in lamiera con un sacco al seguito. Rinvenuti i fuochi d'artificio posseduti illegalmente. In seguito alla perquisizione all'interno del piccolo fabbricato sarebbero stati trovati 60 chili di materiale esplosivo: bombe carta, petardi senza alcuna omologazione, oltre alle classiche micce e allo spago per il confezionamento. Materiale altamente pericoloso per i residenti delle abitazioni adiacenti, a confermarlo la perizia eseguita da un artificiere della Questura di Salerno. I manufatti sono stati coperti e affidati in custodia ad una ditta specializzata, che ne curerà la distruzione.