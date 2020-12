Rifiuti abbandonati scoperti a ridosso del Rio Santa Marina Nuova operazione del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos di Salerno

Nuova operazione del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos Sezione Provinciale di Salerno. Nel mirino dei controlli il territorio di Nocera Inferiore, in un'area a ridosso della sorgente del Rio Santa Marina. A seguito di una segnalazione, le guardie hanno rinvenuto a poche decine di metri dalle acque ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che sarebbero state abbandonate dal titolare di una ditta. Tra i rifiuti ritrovati guaine bitumose, inerti di origine edilizia, rifiuti ferrosi e plastici, barattoli e fusti di vernice, rotoli di lana di vetro e coinbendanti, materiali ed attrezzature per l'edilizia ormai obsolete e danneggiate dalla lunga esposizionne alle intemperie, pneumatici esausti. Il personale intervenuto ha poi anche accertato che l'area interessata, di circa 2mila mq., oltre ad essere area parco era anche area demaniale. E' stata quindi predisposta una dettagliata denuncia da inviare all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti al fine di individuare i responsabili di tale degrado.