Auto e rifiuti abbandonati in un terreno:denunciato il gestore Sequestrata area a ridosso del fiume Sarno nel comune di Angri |FOTO

Ancora un'importante operazione da parte del Nucleo Provinciale Guardie Giurate dell'Associazione Accademia Kronos nel corso dei controlli a tutela dell'ambiente, in particolar modo nel bacino del fiume Sarno. Grazie ad un drone, è stata individuata nel comune di Angri un'area di circa 2mila mq, a ridosso del Rio Sguazzatoio, in cui erano stati abbandonati numerosissimi autoveicoli in pessime condizioni. Dopo i primi accertamenti, i militari intervenuti sul posto hanno trovato anche rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Dopo aver accertato chi fosse il proprietario nonchè gestore dell'area ed aver verificato l'assenza di qualsasi autorizzazione a poterla gestire quale deposito di autovetture l'area è stata sequestrata. Denunciato a piede libero il gestore per illecita gestione di rifiuti e realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.