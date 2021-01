Costiera: contagi dopo feste in zona rossa: 19 multe In azione i carabinieri a Maiori e Amalfi

I carabinieri della Compagnia di Amalfi, in collaborazione con gli agenti della polizia locale di Amalfi e Maiori hanno sanzionato 19 persone che avrebbero partecipato a due distinte feste private, a seguito delle quali sono stati accertati numerosi casi di positività al Covid-19. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari guidati dal maggiore Umberto D’Angelantonio, i due eventi sarebbero avvenuti nei giorni antecedenti il Natale e avrebbero coinvolto numerose persone.

I partecipanti, non rispettando le limitazioni in vigore, si sarebbero riuniti in abitazioni private. I primi casi di positività al Covid riscontrati dalle autorità sanitarie hanno, poi, consentito alle forze dell’ordine di risalire alle persone che avevano partecipato ai due eventi.