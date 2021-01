Pagani: 3 fori di proiettile nella felpa stesa sul balcone Non ci sono feriti, uditi spari allo scoccare della mezzanotte

Momenti di tensione a Pagani, ritrovati dei fori di proiettile in una felpa stesa fuori al balcone di un appartamento, è successo in via Romana. Gli abitanti della casa avrebbero sentito ieri sera degli spari allo scoccare della mezzanotte, poi questa mattina la scoperta, ritirando il bucato. Uno dei capi appesi era forato da 3 proiettili, colpito anche un muro e dei residui di esplosione sono stati trovati in terra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il fatto ha però scosso e proccupato i residenti della zona.