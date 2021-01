Rapine a tabacchi e distributore: arrestato 25enne Avrebbe nascosto il motorino usato per i colpi: è caccia ai complici

E' caccia ai due malviventi che hanno messo a segno due rapine la sera del 30 dicembre scorso, intorno alle 19 a Pontecagnano. Fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia un terzo complice che avrebbe avuto il compito di nascondere il motorino usato per i colpi. Il 25enne è stato beccato alla guida del mezzo, al suo interno anche i caschi usati dagli altri due ladri. Si cercano ora i due malfattori, mentre il giovane si trova in carcere a Fuorni e dovrà rispondere di concorso in rapina. I due ricercati avrebbero agito a volto coperto e armati di pistola prima in un tabacchi di via Budetti, il bottino è di circa 500 euro e poi in un distributore di carburante in via Navigatori. Qui avrebbero minacciato e colpito con il calcio della pistola un dipendente, un ragazzo di 25 anni, e portato via 400 euro.

Sono così partite le indagini da parte dei carabinieri. I militari sospettano che questo gruppo sia coinvolto in altre due rapine messe a segno il 29 dicembre scorso, una compiuta in un supermercato di Salerno e un'altra tentata al vigilantes dell'Hotel Olimpico di Pontecagnano.