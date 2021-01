Tragedia a Scafati: 60enne trovato morto in casa L'uomo non rispondeva alle telefonate, la scoperta delle forze dell'ordine

Tragedia a Scafati dove un 60enne è stato trovato morto nella sua abitazione, nella tarda serata di ieri. Ad insospettire i vicini il fatto che non si vedesse in giro da ore e non rispondesse al telefono. Le forze dell'ordine entrando in casa hanno fatto la triste scoperta, sul posto i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il decesso è avvenuto per cause naturali.