Vìolano la zona rossa per la partita, multati due ultras La polizia sorprende due tifosi della Nocerina nei pressi dello stadio "Novi" di Angri

Una passione pagata a caro prezzo. Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno sanzionato due ultras della Nocerina per aver violato i divieti imposti dalla zona rossa. La polizia ha sorpreso i tifosi, rispettivamente di 61 e 64 anni, affacciati ad una ringhiera dello stadio "Novi" di Angri, dov'era in corso la partita tra la Nocerina e il Carbonia Calcio, valevole per il campionato del girone G dei dilettanti.

I sostenitori molossi si sono visti contestare una multa da 400 euro, per aver disatteso le restrizioni previste nel giorno della Befana. Per la cronaca, la partita è finita 2-1 per la squadra rossonera.