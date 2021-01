Ruba un'auto ma viene arrestato dai carabinieri E' successo a Pontecagnano: in carcere un 43enne di Salerno, incastrato dal satellitare

E' accusato di aver rubato un'auto nei pressi del litorale: i carabinieri di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un 43enne residente a Salerno. L'uomo è stato incastrato grazie al dispositivo satellitare presente all'interno dell'abitacolo.

Stando alla ricostruzione dei militari, il veicolo era stato asportato in via Marco Polo: rintracciato dai carabinieri, l'uomo ha provato a nascondersi in un bar della zona ma è stato bloccato. Ora si trova in una cella del carcere di Fuorni, a Salerno.