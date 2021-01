Crack e hashish a due ragazzi, arrestato pusher 37enne A casa i carabinieri hanno trovato anche 3mila euro: ora si trova ai domiciliari

Operazione antidroga nella notte da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli: i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza un 37enne originario del Rione Paterno. L'uomo dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno bloccato dopo la vendita di crack ed hashish a due ragazzi di 23 e 20 anni. Nella successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e 3mila euro in contanti, ritenuto il provento dell'attività di spaccio. Il 37enne si trova ora ai domiciliari.

Sia per lui che per i due ragazzi che sono andati ad acquistare la droga è scattata anche la sanzione amministrativa per violazione del coprifuoco imposto dall'emergenza Covid.