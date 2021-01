Nasconde 13 chili di marijuana in casa: arrestato La droga stipata ad Angri, nella cantina dove abita la madre dell'uomo

Oltre 13 chili di marijuana nascosti in una cantina della casa dove abita la madre, ad Angri: i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo di 51 anni residente a Sant'Antonio Abate. Prima la perquisizione domiciliare nella provincia di Napoli, poi nella vicina proprietà salernitana.

Qui i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno trovati 13 chili di stupefacenti, oltre a bilance di precisione e attrezzature per il confezionamento in dosi. La marijuana era stipata all'interno di scatoloni di cartone in un freezer inutilizzato.