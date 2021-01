Salerno, freddo e gelo: muore senzatetto 40enne L'uomo era originario del Gambia

Il freddo e il gelo di queste ore hanno causato la prima vittima dell'anno in città. Un senzatetto 40enne originario del Gambia è stato trovato senza vita in strada, mentre cercava riparo nei pressi di un portone. A stroncarlo un improvviso malore, molto probabilmente causato dalle temperature estremamente rigide raggiunte in nottata.

A riportare la triste notizia sul suo profilo Facebook Rossano Daniele Braca, dell’associazione “Venite Libenter”. Da settimane si stava cercando per lui una sistemazione, un ritardo da parte delle istituzioni che potrebbe aver ucciso prima del freddo.