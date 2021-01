Bancarotta fraudolenta, confiscati beni per oltre 800mila euro Le indagine della procura di Nocera sul crac della cooperativa sociale "Connie Parking"

Oltre 800mila euro confiscati a carico di tre persone, che dovranno rispondere di bancarotta fraudolenta, distrazione e sottrazione per debiti maturati nei confronti del fisco per circa mezzo milione di euro. I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro disposto dalla procura di Nocera Inferiore, nell'ambito delle indagini coordinate dal sostituto Angelo Rubano e del procuratore capo Antonio Centore.

L'attività investigativa avrebbe smascherato l'attività illecita dei tre complici, che si sarebbero resi responsabili del fallimento della società "Connie Parking Scafati - cooperativa sociale". Distrazione sistematica di soldi che intascavano e che finivano con l'essere sottratti ai creditori.

Le indagini dei carabinieri, in sinergia con l'Inps, hanno svelato anche una serie di assunzioni fasulle per giustificare una quota di patrimonio sociale sottratto alla cooperativa. Inoltre, parte dei fondi depredati veniva utilizzata per creare un'altra società che oggi gestisce alcuni parcheggi di Enti pubblici tra la Campania e la città di Bergamo.

Il sequestro finalizzato alla confisca interessa beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti riconducibili ai tre indagati.