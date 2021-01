Tenta di sfondare la porta di casa della ex: arrestato 24enne Il giovane è stato fermato dai carabinieri di Santa Cecilia, ora si trova in carcere

Ha provato a forzare l'accesso dell'appartamento nel quale erano stati ospitati l'ex compagna ed i figli a seguito di denuncia per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della Stazione di Santa Cecilia la scorsa notte hanno tratto in arresto un 24enne straniero che dovrà rispondere di atti persecutori e tentata violazione di domicilio. Il giovane è stato sorpreso mentre tentava di buttare giù la porta, minacciando di morte la ex. La famiglia era stata ospitata nell'appartamento a giugno scorso, in seguito a denuncia per maltrattamenti in famiglia. Il 24enne è stato associato nel carcere di Salerno.