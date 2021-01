Nocera Inferiore: spari contro la sede della Gori, si indaga Sul posto la sezione scientifica dei carabinieri

Colpi di pistola esplosi contro l'ingresso della sede della Gori, in via Napoli, a Nocera Inferiore. A notarli stamattina alcuni dipendenti della sede distaccata del gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano della Campania. Sono intervenuti sul posto uomini della sezione scientifica dei carabinieri per i primi rilievi. Ai militari il compito di ricostruire quanto accaduto e rintracciare i responsabili.