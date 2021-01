Salerno: 18enne beccato con crack e cocaina negli slip Il giovane è stato arrestato dalla polizia

Arrestato a Salerno dalla polizia un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In azione i falchi della polizia, dopo una segnalazione al 112. Gli agenti ieri sera alle 20, in via Lucio Petrone, hanno notato il giovane immediatamente bloccato e trovato in possesso di 10 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente: cocaina e crack. La perquisizione è stata così estesa all’abitazione del ragazzo dove, nell’armadio della sua stanza da letto, sono stati trovati altri 29 involucri, contenenti la stessa sostanza ed un bilancino elettronico.

Il 18enne è stato posto ai domiciliari.