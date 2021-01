Blitz in un'azienda bufalina: denunciato il titolare I carabinieri hanno riscontrato diverse difformità

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno svolto un sopralluogo in un'azienda bufalina, unitamente a personale dell’U.O.S.D. veterinaria del distretto sanitario di Capaccio Paestum, al fine di verificare le condizioni igienico sanitarie e di tenuta degli animali. Sul posto sono state riscontrate molteplici difformità: filo spinato e mancanza di tettoie nelle aree dedicate alle bufale da latte, mancato smaltimento dei reflui prodotti dagli animali, carenza di requisiti igienici sanitari relativi all’intera azienda bufalina. È stata disposta la sospensione dell’azienda, i capi di bestiame saranno trasferiti all’esito della profilassi di stato cui sono stati sottoposti. Il titolare è stato deferito in stato di libertà per maltrattamento di animali.