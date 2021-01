Nocera Inferiore, cocaina e marijuana in casa: arrestato Nei guai un 21enne che è stato sorpreso dagli agenti della Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Nocera Inferiore. Il giovane con precedenti di polizia specifici, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, durante i servizi di controllo del territorio, lo hanno colto in possesso di varie dosi di cocaina e marijuana.

In particolare, una pattuglia della “Volante” del Commissariato ha controllato un gruppo di giovani che avevano provato a dileguarsi ma sono stati tutti identificati dagli Agenti. Il 21enne è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente, che nascondeva addosso. Nella sua abitazione sono state trovate altre dosi, per un totale di 61 di cocaina ed altre di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di stupefacente.

Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la traduzione agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida