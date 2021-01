Terrore a Pontecagnano: rapina al negozio e spari in aria Caccia a due uomini che hanno portato via un bottino di 120 euro. Indagano i carabinieri

Si sono vissuti istanti di terrore ieri sera in piazza Risorgimento a Pontecagnano Faiano. Due uomini, con il volto travisato e armati di pistola, hanno fatto irruzione in un negozio di casalinghi e si sono fatti consegnare l'incasso di giornata. Il bottino, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, ammonta a circa 120 euro. L'azione, fortunatamente, non è stata violenta. I due, presumibilmente italiani, sono fuggiti e durante la fuga hanno esploso in aria due colpi di pistola. I militari, attraverso i successivi accertamenti, hanno appurato che si trattasse di una pistola a salve. Sono in corso indagini per risalire all'identità dei due rapinatori che, dopo il colpo, si sono dileguati a piedi. Al vaglio degli uomini dell'Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire indizi utili per risalire all'identità dei responsabili.