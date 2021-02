Altavilla Silentina: scoppia bombola del gas in casa Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Momenti di tensione ad Altavilla Silentina dove è esplosa una bombola del gas in un appartamento di via Roma. Il fumo nero ha allarmato i residenti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.