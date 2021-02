Salerno, 45enne sorpreso a spacciare nella zona orientale L'uomo è stato tratto in arresto e si trova ai domiciliari

Nuovo arresto per droga a Salerno. I poliziotti della Questura hanno sorpreso in flagranza un 45enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, infatti, avevano notato dei movimenti sospetti da parte dell'uomo nella zona orientale della città. A quel punto lo hanno pedinato e, successivamente, lo hanno trovato in possesso di hashish e di 135 euro. Successivamente i controlli sono stati estesi alla sua abitazione nella quale sono stati trovati due panetti di hashish avvolti in una pellicola di cellophane trasparente, per un peso complessivo di circa 190 grammi. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.