Gli sparano con un compressore: 14enne in rianimazione Uno scherzo finito in dramma, il giovane ha riportato la perforazione dell'intestino

Uno scherzo finito male, potrebbe essere questo quello che è accaduto in un garage di un piccolo comune cilentano dove, durante una pizza tra amici coetanei, un 14enne è stato colpito con la pistola del compressore all’altezza del sedere. Il giovanissimo, si è sentito male il giorno, è stato portato in ospedale dai genitori, dove è stato operato d’urgenza all’intestino.

Ora il 14enne è ricoverato in rianimazione. Non è più in pericolo di vita, ma la prognosi è ancora riservata. Ha riportato la perforazione dell'intestino. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in contatto con la procura dei minorenni.