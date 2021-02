Rapina in un market a Pontecagnano: bottino da 2mila euro E' caccia ai due malviventi armati di coltello e pistola

Paura a Pontecagnano Faiano dove una banda di rapinatori ha fatto irruzione in un supermercato di via Lucania. Due persone con il volto coperto da un cappuccio e armati di pistola, pare si tratti di un'arma giocattolo, si sono fatti consegnare dal personale del supermercato l'incasso. Un bottino di circa 2mila euro. I malviventi sono poi fuggiti via a bordo di un'auto. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia che sono intervenuti sul posto per i rilievi e per sentire i testimoni.