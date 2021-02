Carabinieri, Alessandro Cisternino guiderà i Nas di Napoli Il tenente colonnello saluta la compagnia di Mercato San Severino

"Dopo 10 anni di permanenza in questa splendida provincia mi appresto a lasciare il mio incarico per assumere quello di comandante del Nucleo anti-sofisticazioni di Napoli". E' stato lo stesso tenente colonnello Alessandro Cisternino ad annunciare il proprio commiato dalla guida della compagnia carabinieri di Mercato San Severino.

Per Cisternino, protagonista in questi anni di importanti attività investigative in uno dei territori più delicati della provincia di Salerno, un nuovo prestigioso incarico alla guida dei Nas partenopei.

Diversi i messaggi di ringraziamento e saluto all'ufficiale dell'Arma. Tra questi, quello del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, che ha incontrato Cisternino questa mattina: "A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e della città di Baronissi, esprimo sincera gratitudine al tenente colonnello Cisternino - le parole del sindaco Valiante - per l’impegno profuso e per l’importante attività svolta al servizio della Valle dell'Irno. Un grazie per l’infaticabile dedizione e l’opera diretta, in questi anni, a contrasto della criminalità che è stata spesso affrontata in condizioni di carenza di personale. Ringraziamo il comandante Cisternino per l’ottimo lavoro svolto e gli auguriamo un proficuo e luminoso prosieguo di carriera e di attività a presidio del territorio nazionale", ha concluso il sindaco della città della Valle dell'Irno.