Incastrato dalle telecamere: arrestato "Spicciolino" Ad Agropoli: stava provando a rubare bidoni dell'immondizia e bombole del gas

In città è molto noto e tanti lo conoscono come "Spicciolino". Accusato in passato di vari furti e resistenza a pubblico ufficiale, ora è finito nuovamente nel mirino della giustizia. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno denunciato l'uomo dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del Comune.

In particolare l'uomo è stato immortalato mentre tentava di portare via bidoni dell'immondizia e bombole del gas. Per "Spicciolino" è scattata la denuncia, che si aggiunge a quelle già formulate dai militari agropolesi per un'ulteriore serie di furti commessi in città.