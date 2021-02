Frana Amalfi, sotto sequestro l'area interessata dal crollo Il sindaco Daniele Milano è stato nominato custode giudiziario

È finita sotto chiave l'area interessata dalla frana caduta martedì mattina nel comune di Amalfi. I carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Umberto D'Angelantonio, hanno eseguito un provvedimento di sequestro. Contestualmente è stato nominato come custode giudiziario dell'area il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. La Procura della Repubblica di Salerno, nelle ore immediatamente successive alla frana, aveva aperto un'inchiesta per disastro colposo. Il giorno seguente, poi, il consulente di parte aveva effettuato anche un primo sopralluogo per constatare da vicino la situazione. Le indagini disposte dalla magistratura e delegate ai carabinieri serviranno per capire i motivi che hanno provocato la frana e se vi siano state responsabilità da parte di terzi.