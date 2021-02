Incidente tra Cava e Vietri: 61enne muore in ospedale L'impatto giovedì sera, oggi il decesso all'Umberto I di Nocera Inferiore

Non ce l'ha fatta Alfonso Toscano, il 61enne che giovedì sera era rimasto coinvolto in un incidente stradale tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare. L'uomo, operatore socio sanitario al Santa Maria dell'Olmo, era in sella ad uno scooter con la moglie quando - per cause ancora in corso di accertamento - si è scontrato con un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il suo cuore ha smesso di battere oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Toscano, originario di Pagani, viveva a Cava de' Tirreni. Nell'incidente è rimasta ferita anche la moglie che è ricoverata in condizioni serie nell'ospedale Ruggi di Salerno. Sui social tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di «una gran bella persona» e di «un grande uomo».