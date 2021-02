Spara dall'auto alle ragazze con la pistola a piombini: preso Denunciato per lesioni un 20enne di Battipaglia

Si sarebbe divertito a sparare dalla sua auto, un'Audi di grandi dimensioni, con una pistola a piombini addosso a delle ragazze che camminavano in strada. I carabinieri di Battipaglia hanno fermato e denunciato per lesioni personali un 20enne del posto.

Tre gli episodi contestati dagli investigatori, avvenuti il 10 e l'11 febbraio. Le tre giovani colpite dai pallini della Beretta si trovavano all'altezza del ponte Tusciano, in via Roma, nei pressi del parcheggio della scuola Marconi, e via Domodossola. Spaventate e ferite hanno deciso di recarsi in caserma e denunciare l'accaduto.

Tra le ragazze e il 20enne non ci sarebbe alcun rapporto, non si conoscerebbero affatto. Il giovane l'avrebbe fatto per puro divertimento. Fermato dai militari è stato trovato con la pistola ancora a bordo della vettura. L'arma, di libera vendita, è stata sequestrata, il 20enne non aveva neppure rimosso il tappo rosso.