Nocera Inferiore: bomba carta in un palazzo Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Non si esclude un atto intimidatorio

Momenti di paura ieri sera in via Fedele a Nocera Inferiore, nel rione Montevescovado. All'improvviso un boato e poi le fiamme divampate in un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Pare che a causare l'esplosione sia stato un ordigno di modeste dimensioni. Il palazzo, dopo un sopralluogo, è stato dichiarato agibile. Ingenti i danni riportati. Gli investigatori non escluderebbero un atto intimidatorio.