Sanza, ruba un cane e ne chiede il riscatto: 47enne in carcere I reati, risalenti al 2013, sono di estorsione e concussione

Estorsione e ricettazione: 47enne di Sanza condannato a 3 anni e 7 mesi in carcere. I carabinieri della stazione di Sanza hanno eseguito un provvedimento di carcerazione del Tribunale di Lagonegro a carico dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Oltre alla pena, il 47enne dovrà pagare una multa di 1200 euro e l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. I fatti risalgono al 2013 quando il 47enne, dopo aver sottratto un cane al proprietario, si era poi recato dalla vittima promettendogli di fargli riavere l'animale in cambio di denaro. L'uomo venne anche denunciato per porto illegale di armi e munizioni in seguito a perquisizione domiciliare. Si trova ora presso il carcere di Potenza dove sconterà la pena prevista.