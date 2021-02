Va in giro vestito da carabiniere: arrestato 24enne Beccato dai militari si è dato alla fuga nei pressi di Montecorvino Rovella

E' stato beccato in giro in auto per le strade di Olevano Sul Tusciano vestito da carabiniere, con il maglione d'ordinanza, la cravatta nera, pantaloni e scarpe scuri. Arrestato dai militari per l’utilizzo fraudolento di vestiario ed accessori appartenenti all’Arma, un 24enne, originario di Nola. Il giovane è stato trovato in possesso anche di una placca identificativa delle forze dell’ordine e di diverso denaro contante oltre a numerose carte di credito. Le forze dell' ordine sospettano possa trattarsi di un truffatore in trasferta nei Picentini. Nel mirino raggiri ad anziani.

Sul caso indaga la compagnia dei carabinieri di Battipaglia, diretta dal maggiore Vitantonio Sisto.

Il 24enne è uno studente universitario incensurato ed stato sorpreso da una pattuglia in località Macchia di Montecorvino Rovella.