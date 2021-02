Battipaglia: arrestato 45enne beccato con 50 grammi di cocaina Nell'abitazione trovato dai militari anche un kg di creatina e materiale per confezionare le dosi

Arrestato un presunto pusher a Battipaglia. Il 45enne è stato beccato dai carabinieri della sezione operativa con 50 grammi di cocaina di qualità molto elevata, che una volta venduta avrebbe invaso la cittadina. Travata nell'abitazione dell'uomo anche un chilo di creatina, di solito è usata per tagliare la droga e il necessario per fare le dosi. Per i carabinieri il presunto spacciatore avrebbe acquistato la sostanza stupefacente al di fuori del comune salernitano per poi venderla.