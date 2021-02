Cava de’Tirreni: crack , coltello e denaro in auto, arrestato La polizia sorprende uno spacciatore 46enne in un'area di servizio

La polizia di Cava de' Tirreni ha arrestato un 46enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché possesso di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Ieri notte gli agenti hanno sorpreso l'uomo, originario dell’agro nocerino-sarnese, all’interno dell’area di servizio nei pressi del casello autostradale di Cava de’ Tirreni. Era nei pressi di un'auto alla quale si è avvicinato un altro uomo, riuscito poi a scappare alla vista degli agenti.

Il 46enne, fermato dai poliziotti, in un primo momento ha opposto resistenza. Nella vettura sono stati rinvenuti, in un vano creato ad hoc nella parte centrale dell’abitacolo, e più precisamente sotto la copertura in plastica del freno a mano, 9 pallini di sostanza stupefacente del tipo crack, confezionati in altrettanti involucri di cellophane di colore bianco; nel del vano porta oggetti lato conducente, 1 coltello a serramanico in ferro della lunghezza totale di 15 com; all’interno della tasca anteriore destra dei pantaloni una somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il 46enne, multato anche per aver violato il coprifuoco anti Covid, si trova ora ai domiciliari.