Furto di corrente, nei guai il titolare di un bar Task force dei carabinieri nel comune di Nocera Inferiore

Manomettendo il contatore dell'energia elettrica era riuscito ad alterare il computo dei consumi per un ammontare di circa 22mila euro. Per questo motivo i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato il titolare di un bar di Nocera Inferiore. L'uomo, accusato di furto aggravato, è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo. L'arresto rientra nell'ambito dei controlli straordinari del territorio effettuati dai militari guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi. L’operazione, finalizzata a incrementare il livello di sicurezza nel centro urbano e nelle aree periferiche del comune e assicurare il rispetto delle misure anti-Covid, ha previsto l’esecuzione di posti di controllo lungo le principali strade cittadine. Nel corso del servizio, che ha visto impiegati circa 60 carabinieri e una unità cinofila, sono state controllate 200 persone, 20 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà, 110 autovetture e 16 attività commerciali, ed effettuate 5 perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Sono state elevate sanzioni al codice della strada e riscontrate violazioni alle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, nonché segnalata al Prefetto di Salerno una persona trovata in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente per uso personale.