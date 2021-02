In bici con tre dosi di hashish nel giubbino: arrestato 26enne Beccato su via Olevano dagli agenti di polizia di Battipaglia

E' stato beccato dagli agenti della polizia di Battipaglia mentre era in bicicletta su via Olevano con tre dosi di hashish nel giubbino: arrestato S.M, 26 enne originario della Guinea, sorpreso nella fragranza del reato di detenzione a fini di spaccio. Oltre le dosi di stupefacente, il giovane è stato trovato in possesso anche di 550 euro in banconote di piccolo e medio taglio.

Prima il controllo in strada, poi la perquisizione domiciliare, ed all’interno della camera da letto, in un armadio, sono state trovate altre 20 confezioni, divise in barrette, di hashish. Un'altra dose è stata trovata in cucina. S.M è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio di convalida.