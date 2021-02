Pontecagnano Faiano: incendio al pattinodromo Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia

Incendio nella notte a Pontecagnano Faiano, all'interno del pattinodromo, in via mare Adriatico. A prendere fuoco una costruzione in legno all'interno della quale si vendevano i biglietti. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto. Per i militari si tratterebbe di un rogo di natura dolosa. Potrebbe trattarsi di un atto vandalico. Il danno è di circa un migliaio di euro.