Capaccio, allarme inquinamento: ancora schiuma nel Capodifiume Dal comune dichiarano "Individuata l'origine degli sversamenti, è il momento di dire basta"

Il torrente Capodifiume in località Licinella, nel comune Capaccio Paestum, è - ancora- vittima dell'inquinamento e degli scarichi illeciti. Questa mattina, una nuova segnalazione da parte del comitato "Non inquino la mia terra". Nelle immagini condivise l'ennesimo danno ambientale: schiuma bianca e liquami maleodoranti che confluiscono direttamente a mare: "Ecco gli effetti di chi continua a farla franca, con grave umiliazione di chi è preposto ai controlli! Almeno per togliersi gli schiaffi da faccia vorremmo vedere arrivare tutti i mezzi dei vigili urbani, carabinieri, consorzio di bonifica, capitaneria di porto, Asl, Arpac, Genio Civile, che pongano finalmente fine a questi scempi!" Hanno commentato i rappresentanti del comitato.

"Abbiamo finito gli aggettivi per queste bestie” Fanno eco dal gruppo ambientalista Ambiente e Territorio. Da giorni, ormai, si grida all'allarme inquinamento. Lo sversamento illecito di questa mattina è stato denunciato ai carabinieri forestali della stazione di Capaccio Paestum, i quali hanno attivato le indagini del caso per cercare di risalire ai responsabili. Poco minuti fa, il comune ha fatto sapere che la polizia locale ha individuato l’origine degli sversamenti. "È il momento di dire basta"