Capaccio, assembramenti davanti al bar: chiuso il locale Disposta la chiusura temporanea dell’attività e la sanzione di 400 euro

Continuano i controlli al fine di verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Nel corso delle verifiche effettuate nella serata di ieri dagli agenti della locale polizia, è stato chiuso un noto bar situato lungo la SS18, in località Ponte Barizzo a Capaccio Paestum. I caschi bianchi hanno riscontrato assembramenti dentro e fuori la struttura, con clienti intenti a consumare, anche seduti, dopo le 18, andando contro le normative previste dalla "zona arancione". I vigili urbani hanno così disposto la chiusura per il locale per 5 giorni e la sanzione di 400 euro.