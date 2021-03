In auto con la figlia e 1 kg di cocaina: arrestata 38enne In azione i carabinieri di Pagani. La donna si trova in carcere

E' stata portata in carcere la 38enne di Pagani, sorpresa in auto con un kg di cocaina. Nella serata di ieri, i carabinieri di Pagani hanno arrestato in flagranza di detenzione illecita di sostanze stupefacenti la donna con precedenti. Una pattuglia l'aveva sorpresa intorno alle 20:30 in via Nazionale, una manovra sospetta della vettura ha spinto i militari a seguirla e bloccarla nei pressi dello stadio. Identificata la conducente, i militari hanno perquisito l'auto, scovando nell’abitacolo un involucro di cartone accuratamente confezionato e contenente 1 kg di cocaina. In compagnia della donna anche la figlia minorenne, immediatamente affidata alla famiglia. Proseguono, intanto, gli accertamenti per l’individuazione dei pusher a cui la sostanza era destinata. La 38enne è stata condotta nella Casa Circondariale di Salerno.