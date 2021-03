In 22 a bere alcol al pub dopo le 18: multati e chiuso locale Controlli a tappeto in provincia di Salerno: sanzionati in 247 per il mancato uso della mascherina

Controlli a tappeto, in provincia di Salerno, per vigilare il rispetto delle normative antiCovid. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 8232 persone, 5347 veicoli e 2203 esercizi pubblici. Sono 247 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina e 23 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle norme, per 4 di questi locali è scattata, anche, la chiusura temporanea.

In particolare, a Battipaglia è stato scoperto e sanzionato un pub che somministrava bevande alcoliche in bottiglie di vetro durante la serata, ben oltre le ore 18, a numerosi clienti lì assembrati. Per il locale, oltre la multa, è stata disposta la chiusura per giorni cinque. Identificati e sanzionati anche i 22 clienti lì presenti

"È doveroso segnalare che, per quanto necessaria sia l’attività di controllo delle Forze dell’Ordine, resta essenziale che ognuno si comporti con assoluta prudenza, rispettando la normativa della “zona” di riferimento, perché solo siffatto modo di agire riduce realmente il rischio di contagiare ed essere contagiati." Sottolineano dalla questura, annunciando nuovi controlli anche in vista dell'entrata, da domani lunedì 8 marzo, della Campania in zona rossa.