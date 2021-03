Incendio a Pagani: fiamme avvolgono un deposito Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Fiamme a Pagani. Un incendio è divampato all'interno di un deposito tra via De Gasperi e via Cesarano. In pochi minuti un'altra colonna di fumo nero si è elevata dai locali di un centro demolizioni. Paura tra i residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di spegnimento, si indaga per risalire alle cause dell'incendio.