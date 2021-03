Botte a moglie e figli: arrestato dipendente comunale Accade a Battipaglia. L'uomo era sotto effetto di stupefacenti, a chiamare i carabinieri la figlia

Botte e percosse alla moglie ed i figli. Proprio nel giorno in cui si celebra la donna, un altro, l’ennesimo, episodio di violenza. E’ stato arrestato il 45enne, dipendente comunale di Battipaglia, che questa sera, mentre era sotto effetto di stupefacenti, ha aggredito la consorte, la figlia ed il figlio più piccolo. A chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Battipaglia proprio la ragazza. All'arrivo sul posto, stando a quanto riportato dai militari, sono stati riscontrati sulle vttime i segni delle percosse. Da una perquisizione, poi, i carabinieri hanno trovato anche altri 50 grammi di hashish ed un bilancino per misurare la droga. L’uomo è stato, quindi, arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti, si trova ora in carcere.