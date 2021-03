Picchia la madre dopo una lite: arrestato 37enne a Battipaglia Si trova ora in carcere

Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, con queste accuse, ieri pomeriggio, è stato arrestato L.S, 37enne di Battipaglia. Una pattuglia del commissariato di Battipaglia è infatti intervenuta per una lite in famiglia in via Olevano. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, L.S., al culmine di una lite con la madre, l’ha schiaffeggiata in viso. Dalle indagini sarebbe emersa una storia familiare di violenza da parte del figlio nei confronti della donna, anche con abuso di alcool.

Alla vista degli agenti, l'uomo è andato in escandescenza tentando anche di aggredire i poliziotti, ma è stato bloccato ed accompagnato in Commissariato. Uno degli agenti ha riportato delle lievi contusioni a seguito del tentativo di aggressione. il 37enne si trova ora in carcere.