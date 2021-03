Si perdono durante un'escursione: salvate tre persone Avevano intrapreso il sentiero che dal Monte Avvocata arriva a Cetara

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato nel tardo pomeriggio di oggi per persone disperse in zona Monte dell’Arena, nel comprensorio dei Monti Lattari. Si trattava di 3 escursionisti che avevano intrapreso il sentiero che dal Monte Avvocata, che sovrasta la città di Maiori, arriva a Cetara. Nel corso dell'escursionne i tre giovani si sono ritrovati in una zona impervia e non sono riusciti a proseguire.

Hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che li ha indirizzati verso un capanno di fortuna, dove hanno potuto attendere i soccorsi al riparo. I giovani sono stati raggiunti dalle squadre di terra del CNSAS e per fortuna non presentavano problemi sanitari. Sono stati quindi rifocillati e riaccompagnati a valle dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Sul posto anche i Carabinieri di Vietri sul Mare.