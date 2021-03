Blitz antidroga della polizia: arrestati 2 fratelli Beccati con 900 grammi di hashish, cocaina e marijuana

Due fratelli incensurati di 19 e 21 anni, residenti a Eboli, sono stati arrestati dalla polizia di Battipaglia per detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti avrebbero beccato i due uscire dalla propria abitazione, allontanandosi dalla porta posteriore portando uno zainetto in nylon che successivamente avrebbero lanciato in un terreno agricolo adiacente. Certi di non essere stati visti, i fratelli, forti anche della presenza di un pericoloso cane posto a guardia della loro proprietà, sarebbero tornati indietro senza rendersi conto che il loro comportamento era stato notato dai poliziotti. La sacca, recuperata conteneva 900 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina, 100 grammi di marijuana e un bilancino digitale di precisione perfettamente funzionante. La droga è stata sequestrata insieme a del denaro, i ragazzi arrestati. Sono ora in carcere a Fuorni.