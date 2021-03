Ritrovati ordigni bellici inesplosi in una casa a Perito Intervengono gli artificieri della compagnia Genio Guastatori della caserma Manes di Castrovillari

Diversi ordigni inesplosi, in condizioni instabili, presumibilmente risalenti alla prima guerra mondiale, sono stati scoperti in un'abitazione privata nel centro storico di Perito, in Cilento. A fare il ritrovamento i carabinieri di Gioi che, insieme agli artificieri della caserma Manes di Castrovillari, sono intervenuti, questa mattina, identificando tutto il materiale e provvedendo alla distruzione controllata degli ordigni più pericolosi. Sono state neutralizzate una bomba a mano a frammentazione Sipe e una grossa granata d’artiglieria austriaca da 15 centimetri, oltre ad altre munizioni d’artiglieria di medio e grosso calibro, probabilmente souvenir di un reduce dal fronte.